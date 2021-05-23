4K-монитор Philips 288E2E оценен в $310 Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 288E2E, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3480:2160 пикселей. Новинка характеризуется технологией Ultra-Wide-Color Technology с отображением 1,07 млрд оттенков, 120% охватом цветовой палитры sRGB и 107% гаммы NTSC, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 4 мс (GtG), углами обзора 178°, одним интерфейсом DisplayPort и двумя интерфейсами HDMI, стереофоническими громкоговорителями и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена монитора составляет 310 долларов. Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 288E2E, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3480:2160 пикселей. Новинка характеризуется технологией Ultra-Wide-Color Technology с отображением 1,07 млрд оттенков, 120% охватом цветовой палитры sRGB и 107% гаммы NTSC, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, кадровой частотой 60 Гц, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 4 мс (GtG), углами обзора 178°, одним интерфейсом DisplayPort и двумя интерфейсами HDMI, стереофоническими громкоговорителями и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена монитора составляет 310 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-05-23 . Продукт - Philips 288E2E ; Комментарии и отзывы Philips 288E2E

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