4K-монитор ViewSonic VX2479-4K-HD оценен в $210

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-4K-HD, в основе которой лежит 23,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3840:2160 (формат 4K). Новинка также характеризуется 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 400 нит, плотностью пикселей 187 PPI, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, точностью цветопередачи Delta E<2, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 2.0, DP1.4 и полнофункциональным USB-C с возможностью подзарядки других гаджетов (например, ноутбуков). Частота обновления не указывается, но, вероятно, она составляет 60 Гц. Монитор уже можно предзаказать в Китае по цене в 210 долларов.