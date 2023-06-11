4K-монитор ViewSonic VX2479-4K-HD оценен в $210

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2479-4K-HD, в основе которой лежит 23,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3840:2160 (формат 4K). Новинка также характеризуется 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 400 нит, плотностью пикселей 187 PPI, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, точностью цветопередачи Delta E<2, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 2.0, DP1.4 и полнофункциональным USB-C с возможностью подзарядки других гаджетов (например, ноутбуков). Частота обновления не указывается, но, вероятно, она составляет 60 Гц. Монитор уже можно предзаказать в Китае по цене в 210 долларов.

Alienware отправила в продажу монитор на 500 Гц…
Довольно часто можно услышать от геймеров мнение о том, что на рынке игровых ноутбуков уже давно нет ниче…
BOE представила дисплей с 16К-разрешением…
Современные мониторы с разрешением 4K уже стали обыденностью, а мониторы с разрешением 8K постепенно наби…
Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-ка…
Вчера компания Philips официально представила монитор 45B1U6900C, рассчитанный на профессионалов, занимаю…
Представлен 240-Гц 2K-монитор AOC Agon AG325QZN…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Agon AG325QZN, которая вошла в представленную в прош…
Представлен 4K-монитор AOC U27N3R…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U27N3R, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ра…
Представлен монитор ViewSonic VG2481-4K…
Компания ViewSonic выпустила на китайский рынок монитор ViewSonic VG2481-4K, которая основан на 23,8-дюйм…
Представлен 16-дюймовый портативный монитор ASUS ZenScreen M…
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen MB16QHG, которая получила 16-…
Представлен 100-Гц монитор MSI PRO MP223…
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью PRO MP223, которая ориентирована на работу в офисе и…
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 ГцОбзор MSI OPTIX G273QF. Игровой 27-дюймовый IPS с 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor