4K-проектор BenQ W11000H с поддержкой HDR10 и 3D

ВenQ объявила о доступности W11000H, 4K-проектора, поддерживающего HDR и 3D. Это обновленная модель W11000, которая была представлена в 2016 году. Дизайн не изменился он по-прежнему большой, черный и весит 14,8 кг. От предшественника проектор отличается поддержкой технологии HDR, а также усовершенствованным алгоритмом работы динамической диафрагмы, улучшающим отображение деталей в темных участках кадра.

Серия DLP-проекторов BenQ CinePro ориентирована на использование в системах домашних кинотеатров самого высокого уровня и демонстрируют бескомпромиссное качество изображения, доступное только в кинотеатрах. Новинка отличается высоким 4К-разрешением и сертифицирован ТНХ, что в совокупности с поддержкой технологии HDR позволяет демонстрировать реалистичный контент с потрясающей детализацией.

В основе лежит чипсет DLP 4К UHD Chip от Texas Instruments, состоящий из 0,66-дюймовой матрицы DLP660TE и оптического актуатора XRP, с помощью которых на экране и получается UHD-изображение с разрешением 3840х2160 пикселей. Матрица при этом имеет меньшее физическое разрешение – 2716х1528, что вдвое превышает реальную разрешающую способность матриц других проекторов с оптическим увеличением разрешения. Световой поток 2 200 люмен обеспечивает яркую и сочную картинку, натуральность которой подтверждена THX HD Display от Lucas Films и сертификатом Image Science Foundation.

Для данного проектора был разработан новый объектив с линзами из низкодисперсного стекла. Использовано 14 линз, объединенных в 6 групп. При этом инженерам удалось сохранить одно из главных преимуществ проекторов BenQ – широкий угол охвата, позволяющий инсталлировать проектор с большими экранами даже в стесненных условиях. Что касается подключения, два порта HDMI, и только один из них поддерживает HDMI 2.0a и HDCP 2.2. BenQ W11000H теперь доступен по рекомендованной цене в $ 7,299.