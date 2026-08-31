AOC представила геймерский монитор AGON Ultra AGP277KXM

Компания AOC представила новый игровой монитор AGON Ultra AGP277KXM, который сочетает разрешение 5K и возможность работы в режиме 2K. Модель получила 27-дюймовую IPS-панель, высокую плотность пикселей и современные интерфейсы для передачи изображения без сжатия. В мониторе используется подсветка Mini LED с 2304 зонами локального затемнения, благодаря чему устройство способно отображать более глубокий чёрный и яркий белый цвета. AGON Ultra AGP277KXM также получил сертификацию VESA DisplayHDR 1400, а пиковая яркость в режиме HDR достигает 1600 нит. Время отклика составляет всего 0,5 мс как по стандарту MPRT, так и GtG, поэтому монитор хорошо подходит для динамичных соревновательных игр.

В стандартном режиме AGP277KXM работает с разрешением 5120х2880 пикселей и частотой обновления до 180 Гц. Разрешение 5K обеспечивает на 77% больше пикселей по сравнению с 4K, а сочетание такой чёткости с частотой 180 Гц должно сделать изображение особенно приятным. Но при необходимости монитор можно переключить в режим QHD с разрешением 2560х1440 пикселей. В этом случае частота обновления увеличивается до впечатляющих 360 Гц, что позволяет получить более высокий FPS и максимально плавное изображение в динамичных играх. AOC также уделила внимание цветопередаче — заявленная точность цветопередачи составляет Дельта E<1, а цветовой охват достигает 98% Adobe RGB и 98% DCI-P3. Необычный геймерский монитор получился, обычно бренды не делают ставку на точности цветопередачи.