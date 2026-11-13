Philips представила игровой монитор со встроенным ИИ

Компания Philips официально представила геймерский монитор с панелью QD-OLED, который имеет ряд весьма интересных особенностей. Монитор оснащён 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 2K, частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс. Поддерживаются технологии Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync, а пиковая яркость при отображении HDR-контента достигает 1000 нит. Для отвода тепла и снижения риска выгорания OLED-панели производитель предусмотрел пассивную систему охлаждения на основе алюминия и графена. Она дополнена системой температурного контроля, которая следит за нагревом матрицы во время работы. Philips также предоставляет на монитор гарантию сроком 3 года, распространяющуюся на выгорание экрана.

Ещё одной особенностью стала встроенная CMOS-камера, определяющая присутствие человека перед монитором. Если пользователь отходит от рабочего стола, устройство автоматически снижает яркость или полностью выключает экран. По заявлению Philips, обработка получаемых данных происходит локально с помощью нейронного процессора, то есть без сохранения или отправки информации на серверы. Датчик присутствия работает совместно с сенсорами освещённости, которые автоматически регулируют яркость и цветовую температуру изображения в зависимости от условий в помещении. А для поклонников соревновательных шутеров предусмотрена функция изменения разрешения и размера отображаемой области. Она позволяет уменьшить рабочую зону до 24,5 дюйма с разрешением 1080p.