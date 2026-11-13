Philips представила игровой монитор со встроенным ИИ

Ещё одной особенностью стала встроенная CMOS-камера, определяющая присутствие человека перед монитором. Если пользователь отходит от рабочего стола, устройство автоматически снижает яркость или полностью выключает экран. По заявлению Philips, обработка получаемых данных происходит локально с помощью нейронного процессора, то есть без сохранения или отправки информации на серверы. Датчик присутствия работает совместно с сенсорами освещённости, которые автоматически регулируют яркость и цветовую температуру изображения в зависимости от условий в помещении. А для поклонников соревновательных шутеров предусмотрена функция изменения разрешения и размера отображаемой области. Она позволяет уменьшить рабочую зону до 24,5 дюйма с разрешением 1080p.