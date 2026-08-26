В России вышел портативный монитор Acer PM161QJ с HDR10

Линейка мобильных дисплеев от Acer расширилась благодаря появлению ультратонкой модели PM161QJ. Этот новый портативный монитор разработан как универсальное дополнительное решение для профессионалов, которые часто работают вне офиса. С диагональю экрана 15,6 дюйма, устройство обеспечивает разрешение Full HD, что гарантирует превосходную четкость графики. Благодаря своей тонкой конструкции и широким возможностям подключения, он позволяет легко создавать двухэкранные конфигурации с ноутбуками, компьютерами или смартфонами.

Acer PM161QJ имеет элегантный черный дизайн с минималистичными рамками с трех сторон. В сочетании с высококачественной IPS-панелью, встроенными динамиками и поддержкой стандартных креплений, этот монитор является идеальным выбором для мобильных презентаций, финансового анализа, разработки приложений и работы с мультимедиа.
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