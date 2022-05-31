4K-проектор Hisense Vidda C1 оценен в $1050

Компания Hisense пополнила ассортимент проекторов моделью Vidda C1, которая появится в продаже 15 июня по цене в 1050 долларов. Новинка характеризуется выводом изображения с яркостью до 1350 люменов ANSI с 202% охватом цветовой палитры BT.709, 10-битной глубиной цвета, поддержкой частоты обновления до 240 Гц, компенсации движений MEMC и HDR 10+, платформой MediaTek MT9669, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, автоматической калибровкой фокусировки, выравниванием наклона, корректированием размера экрана, рекомендуемым размером проекции от 80 до 150 дюймов, временем отклика 12 мс, а также двумя стереодинамиками на 10 Вт с поддержкой звучания Dolby Atmos и dts Hi-Res.

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