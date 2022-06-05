5,5-дюймовый Sony Xperia Ace III с Snapdragon 480 поступил в продажу

Компания Sony выпустила смартфон Xperia Ace III в Японии. Современная модель оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и защитным стелком Gorilla Glass Victus. Размеры смартфона следующие: 140 х 69 х 8,9 мм, вес всего 162 г. Sony Xperia Ace III работает на мобильной платформе SoC Snapdragon 480 с ОС Android 12 из коробки. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ и 64 ГБ встроенной памяти.

Sony Xperia Ace III получил фронтальную камеру на 5 МП и основную камеру на 13 МП. Емкость аккумулятора 4500 мАч, к сожалению быстрая зарядка не поддерживается. Устройство имеет степень защиты по стандарту IP68. Есть разъем для наушников, сканер отпечатков пальца и поддержка NFC. Цена Sony Xperia Ace III составляет 225 долларов.