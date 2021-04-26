50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу

Как многие знают, чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на этот год. До его начала остается чуть меньше 50 дней. Часть матчей пройдут у нас в стране, а именно в Санкт-Петербурге. Нас пригласили в числе первых узнать от официальных лиц, как будут проходить матчи в условиях пандемии и как город в целом готов встречать и удивлять туристов. Мы решили поехать налегке, поэтому вместо камеры взяли с собой смартфон vivo X60 Pro, про который мы заодно тоже расскажем.

Для начала расскажем про бренд vivo. Это глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. В этом году она является официальным партнером и эксклюзивным поставщиком смартфонов на ЕВРО-2020 и ЕВРО-2024.

Официальным смартфоном чемпионата был выбран флагман vivo X60 Pro. Одной из сильных сторон данного смартфона являются его фото- и видеовозможности, что будет как раз кстати при просмотре матчей с трибун благодаря наличию профессионального спортивного режима для снятия движущихся объектов.

Если говорить конкретно, то в новом флагмане vivo X60 Pro установлено три основных модуля камеры: 48 Мпикс с диафрагмой f/1,48, 13 Мпикс с диафрагмой f/2,2 и 13 Мпикс с диафрагмой f/2,46. Они отвечают за три фокусных расстояния в 25 мм, 16 мм и 50 мм соответственно. Оптика разрабатывалась совместно с немецкой компанией Carl Zeiss.Касательно видео, то X60 Pro умеет снимать в 4K при 60 кадров/сек. Присутствует 5-осевая стабилизация, которая позволяет добиться крайне плавной картинки.

Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 будет проходить в этом году с 11 июня по 11 июля. Все встречи состоятся в Санкт-Петербурге в стадионе «Газпром Арена». В связи с мерами предосторожности заполняемость составит 50% от количества всех мест. На данный момент известно, что у нас будут проходить сразу 7 матчей, в том числе и 1/4 финала. Больше соревнований отведено только Лондону.Для всех желающих на территории города будут организованы зоны для просмотра, а именно две фан-зоны и парк футбола. Главная же площадка впервые в истории города разместится на Конюшенной площади. В 20 городах России будут также организованы фан-зоны. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин Леонидович.

Из небанального специально к чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2020 подготовили интерактивную выставку «Квартира No60», которая посвящена победе сборной СССР на первом Кубке Европы по футболу в 1960.

Ее интерьер представляет собой воссозданную хрущевку тех времен, члены семьи которой являются страстными футбольными болельщиками. Среди экспонатов – самодельный футбольный мяч, радиола с пластинками, шахматная доска, бутсы, клюшки и удочки, а также уникальные фотографии.

Многие экспонаты можно потрогать своими руками, но особо ценные закрыты защитным стеклом. Например, футбольная форма тех времен или официальная копия кубка Европы 1960 года.