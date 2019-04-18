50-дюймовый моноблок Microsoft Surface Hub 2S оценен в 9000 долларов

Компания Microsoft поделилась подробностями релиза корпоративного моноблока Surface Hub 2, который был представлен еще в мае прошлого года. Новинка характеризуется 50,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2560 пикселей, четырёхъядерным процессором Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 128 ГБ, набором интерфейсов USB, Mini-DisplayPort, RJ45, HDMI, USB-C (x4), стереодинамиками, массивом из восьми микрофонов, камеру, комплектным стилусом, акселерометром с гироскопом и модулями беспроводной связи. Размеры моноблока равны 741:1097:76 мм, а масса – 28 кг. Новинка появится в продаже в июне по цене 9000 долларов.