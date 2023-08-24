500-Гц монитор Dell Alienware AW2524HF оценен в $650

Компания Dell пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Alienware AW2524HF, которая появится в продаже 12 сентября по цене в 650 долларов. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой FAST IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 480 Гц или 500 Гц в режиме разгона, сертификацией AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive-Sync, временем отклика от серого к серому 0,5 мс, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, яркость 400 нит, угол обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов, поддержкой HDR10, сертификацией TÜV Rheinland, гарантирующей низкий уровень синего света, двумя интерфейсами DP 1.4 и одним HDMI 2.1, пятью разъемами USB 3.2 Gen1 и регулируемой подставкой.