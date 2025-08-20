500-Гц монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 оценили в $975

Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 271QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 500 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 нит, сертификациями VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500, 98% охватом цветового пространства Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 138% sRGB, глубиной цвета 10 бит, углом обзора 178°, антибликовым покрытием, датчиком AI Care Sensor для выключения монитора при отсутствии пользователя, технологией OLED Care 3.0 для предотвращения выгорания, интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 2.1a с, разъемом USB Type-C с 98-Вт зарядкой, двумя портами USB-A, одним USB-B, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптивной синхронизацией, режимами PIP/PBP, KVM-переключателем, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, вращения и высоты, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 975 долларов.

Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая осн…
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U…
Монитор GIGABYTE MO32U оснащен 31,5 дюймовой матрицей QD-LED с поддержкой разрешения 3840х2160 (Ultra HD)…
Philips представила доступный монитор с 4К и 1080р…
Пока большинство производителей продолжают выпускать всё более быстрые и дорогие мониторы, компания Phili…
Представлен бюджетный 300-Гц монитор HKC G27H4Plus…
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью G27H4Plus, которая основана на …
Серия игровых мониторов DIGMA Overdrive 24P410F расширена…
DIGMA расширяет товарную линейку игровых мониторов серии Overdrive 24P410F. Модели стали популярными у по…
Монитор Samsung Odyssey G7 G75F оценен в 1200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Odyssey G7 G75F, которая получила 40-дюймовую из…
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса…
Насладиться фильмами или новой серией любимого сериала можно с комфортом в большом формате. За последнее …
Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor