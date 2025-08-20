500-Гц монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 оценили в $975

Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 271QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 500 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), пиковой яркостью 1000 нит, сертификациями VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500, 98% охватом цветового пространства Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 138% sRGB, глубиной цвета 10 бит, углом обзора 178°, антибликовым покрытием, датчиком AI Care Sensor для выключения монитора при отсутствии пользователя, технологией OLED Care 3.0 для предотвращения выгорания, интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 2.1a с, разъемом USB Type-C с 98-Вт зарядкой, двумя портами USB-A, одним USB-B, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптивной синхронизацией, режимами PIP/PBP, KVM-переключателем, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, вращения и высоты, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 975 долларов.