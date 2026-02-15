55--дюймовый телевизор Hisense M7 оценили в $300

Компания Hisense пополнила ассортимент mini-LED телевизоров серией M7, которая состоит из моделей на 50, 55 и 65 дюймов по диагонали. Младшие модели уже появились в продаже на дебютном американском рынке по цене в 280 и 300 долларов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD), кадровой частотой 60 Гц, фирменной технологией улучшения цветопередачи Hi-QLED Color, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и HLG, масштабированием контента до разрешения 4K на базе ИИ, функцией AI Smooth Motion, игровым режимом Game Mode Plus с переменной кадровой частотой и низкой задержкой, предустановленной операционной системой Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя интерфейсами HDMI 2.0, разъемами USB 2.0 Type-A, портом Ethernet, оптическим аудиовыходом и 3,5-мм аудиогнездом.