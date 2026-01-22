Sony представила сразу два виниловых проигрывателя

Компания Sony впервые с 2019 года выпустила новые виниловые проигрыватели — да ещё и сразу две модели. Базовый PS-LX3BT оценен в 400 долларов, а более продвинутый PS-LX5BT — в 500 долларов. Оба проигрывателя созданы с упором на простоту использования и поддерживают как проводное подключение, так и беспроводную передачу hi-res аудио по Bluetooth. Обе новинки оснащены автоматическим воспроизведением по нажатию одной кнопки — проигрыватель сам запускается, поднимает и опускает тонарм на пластинку, а после окончания записи возвращает его в исходное положение. Прозрачная пылезащитная крышка позволяет видеть цветные виниловые издания во время проигрывания.

Также предусмотрен встроенный переключаемый эквалайзер для выбора между фонокорректором и линейным выходом. Через USB можно оцифровывать винил в цифровой файл, при этом доступен трёхуровневый выбор усиления выходного сигнала с низким, средним и высоким уровнями. Обе модели поддерживают беспроводное hi-res аудио по Bluetooth с использованием aptX Adaptive с параметрами 96 кГц и 24 бита, так что качество должно быть приличным. При этом более дорогая версия PS-LX5BT отличается съёмными RCA-кабелями, тогда как у LX3BT они несъёмные, что позволяет использовать либо комплектные кабели, либо свои собственные нужной длины. При этом есть вероятность, что эти проигрыватели станут последними, выпущенными подразделением домашней электроники Sony, так как бренд объединился с TCL.