Представлен 4K-проектор Epson LifeStudio Grand EH-LS970

Компания Epson объявила о выходе проектора LifeStudio Grand EH-LS970, который получил лазерную 3LCD-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется сверхкороткофокусным объективом с коэффициентом проекции 0,16–0,40:1, проекцией изображения диагональю до 150 дюймов на расстоянии в несколько сантиметров от стены, яркостью 4000 люмен, динамической контрастностью 5000000:1, система оптимизации с автоматическим подстраиванием параметров под отображаемый контент, сроком службы лазерного элемента в 20000 часов, предустановленной ОС Google TV, акустикой Bose с поддержкой Dolby Audio, игровым режимом с поддержкой ALLM и задержкой ввода менее 20 мс, шумом 29 дБ в обычном режиме и 18 дБ в тихом, а также фирменным приложением Setting Assistant для настройки со смартфона. Цена проектора пока не раскрывается.