Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus

Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и декодированием контента в разрешении 4K. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Google TV, максимальной яркостью 2000 ANSI люмен, проекцией изображения диагональю от 55 до 300 дюймов, поддержкой видео в HDR10, поддержкой голосового поиска Google Assistant, функций Google Cast и Google Photos, защищенным от пыли оптическим блоком, 20-Вт динамиками с пассивным излучателем для басов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI и двумя USB, портом LAN, входом AV, аудиогнездом и HDMI ARC, а также поддержкой AirPlay и Miracast. Цена проектора составляет 300 долларов.

