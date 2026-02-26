Лазерный проект Hisense C3 выходит в России

Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный мини-проектор Hisense C3, который основан на трёхцветном лазерном источнике света TriChroma. Новинка характеризуется 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью 2500 ANSI-люмен, контрастностью 2000:1, технологией снижения уровня вредного синего света, сертификацией IMAX, поддержкой Dolby Vision, проекцией изображения диагональю от 65 до 300 дюймов, масштабированием HD-картинки до 4K, оптическим приближением с коэффициентом 1,0–1,3, системой Auto Magic AI Adjusting 2 для автокоррекции трапецеидальных искажений, обхода препятствий и автофокуса, а также комплектным защитным чехлом из вспененного полипропилена (EPP). Рекомендованная цена проектора пока не объявлена, но в каталоге одного из крупнейших российских ритейлеров он оценен в 181 тысячу рублей.

