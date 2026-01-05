Представлен 130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели с технологией Micro RGB. Новинка характеризуется системами Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro с применением ИИ для улучшения изображения, технологией Micro RGB Precision Color 100 для 100% покрытия цветовой палитры BT.2020, фирменной технологией Glare Free для уменьшения бликов, поддержкой HDR10+ Advanced 1, платформой Vision AI Companion 2 для диалогового поиска и улучшенной акустической системой, которая встроена в рамку Timeless Frame. Остальные подробности, цена и дата выхода телевизора будут объявлены на грядущей выставке CES 2026.