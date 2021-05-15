55-дюймовый Huawei Smart Screen SE будет стоить $465

Компания Huawei поделилась рендером телевизора Huawei Smart Screen SE, который еще не был представлен официально. Речь идет о продукте высокого класса с премиальными функциями, но по вполне доступной цене. 55-дюймовая версия оценена от 465 до 620 долларов, а 65-дюймовая – от 635 до 775 долларов. Телевизор получит сенсорную панель с разрешением 4K, поддержку распознавания прикосновений в нескольких точках, очень тонкие рамки вокруг экрана, фирменную функцию улучшения цветовой гаммы, антибликовое покрытие, функцию снижения интенсивности синего света, предустановленную HarmonyOS и всплывающую камеру. Официальный релиз Huawei Smart Screen SE состоится уже 19 мая.

Комментарии и отзывы Huawei Smart Screen SE
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