55-дюймовый телевизор HARPER 55Q970TS оценили в 76 тысяч рублей

Бренд HARPER выпустил в российскую продажу телевизор 55Q970TS, который основан на 55-дюймовой панели с технологией QD-Mini LED и разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется матовым антибликовым покрытием, локальным затемнением Local Dimming, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, MEMC и HLG, технологией Turbo Motion с кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий FreeSync и Low Blue Light, 50-Вт саундбаром с двумя широкополосными динамиками, четырьмя твиттерами, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, интеллектуальным режимом Karaoke, в котором пульт дистанционного управления работает в роли микрофона, платформой Cortex-A55, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной операционной системой Google TV. Цена телевизора составляет 76 тысяч рублей.