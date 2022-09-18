5G-чехол для Huawei Mate 50 Pro показали на фото

В сети появилось изображения чехла, за счет которого новенький флагман Huawei Mate 50 Pro подключается к сотовых сетям пятого поколения. Отметим, что подключение происходит через интерфейс USB-C. Цена чехла пока не называется, но похожий «5G-чехол» для Huawei P50 оценен в Китае в 120 долларов.

Напомним, что оцененный от 980 долларов Huawei Mate 50 Pro характеризуется поддержкой спутниковой связи, защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2616:1212 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт зарядки, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной на 7,5 Вт.