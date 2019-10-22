5G набирает обороты

По мнению аналитиков мобильного рынка уже в 2023 году смартфонов с 5G будет больше, чем смартфонов с 4G. то весьма понятный прогноз, ведь уже сейчас пользователи стали обращать внимание на устройства с поддержкой сотовой сети пятого поколения, а ведь технология только появилась. В ближайшем будущем, когда таких вот устройств будет больше и появится возможность купит сим-карту с поддержкой это технологии, развитие рынка будет еще более шустрым и активным. И тогда смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения очень быстро наберут обороты, покоряя рынок. Пока что говорить об этом рано, но если предположение аналитиков сбудется, то мы будем пользоваться крутым быстрым мобильным интернетом уже в ближайшие несколько лет. Круто.