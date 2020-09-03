5G-планшет Honor Tab V6 вышел в России

Компания Huawei выпустила в России топовый планшет Honor Pad V6, который был представлен еще в мае. Новинка оценена в 29 990 рублей, а за предзаказ можно бесплатно получить беспроводные наушники Honor Magic Earbuds, роутер Honor 3 или стилус Honor Magic Pencil.

Новинка оснащается 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 точек, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 985, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной камерой разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, проводной зарядкой мощностью 22,5 Вт, поддержкой 5G и Wi-Fi 6, а также предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 и без Google Play.