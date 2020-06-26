5G-смартфон iQOO Z1x будет стоить всего 200 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне iQOO Z1x, который сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G). Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Adreno 620 и модемом X52 5G, 6,57-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, боковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем. При столь привлекательных характеристиках ориентировочная цена смартфона составляет всего 200 долларов. Его официальный дебют должен состояться 2 июля.