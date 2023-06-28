5K-монитор Samsung ViewFinity S9 появился в продаже

Компания Samsung дала старт продажам монитора ViewFinity S9, который был представлен еще в начале года на выставке CES 2023. Новинка считается главным конкурентом Apple Studio Display. Её цена в Южной Корее составляет 1300 долларов. Для сравнения, за Apple Studio Display просят в США 1600 долларов.

Напомним, что монитор характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 5120:2880 пикселей (формат 5K), 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 600 нит, сертификацией DisplayHDR 600, заводской калибровкой цвета с точностью Delta E меньше 2 единиц, встроенным механизмом калибровки цвета Color Calibration Engine, функцией перевода в портретный режим, ОС Tizen TV, веб-камерой 4K SlimFit, разъемами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с возможностью зарядки других устройств мощностью до 96 Вт, а также DisplayPort и HDMI.
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