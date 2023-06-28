5K-монитор Samsung ViewFinity S9 появился в продаже

Напомним, что монитор характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 5120:2880 пикселей (формат 5K), 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 600 нит, сертификацией DisplayHDR 600, заводской калибровкой цвета с точностью Delta E меньше 2 единиц, встроенным механизмом калибровки цвета Color Calibration Engine, функцией перевода в портретный режим, ОС Tizen TV, веб-камерой 4K SlimFit, разъемами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с возможностью зарядки других устройств мощностью до 96 Вт, а также DisplayPort и HDMI.