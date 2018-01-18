6 дюймовый смартфон Cubot X18 Plus получил изогнутую форму

Стало известно, что релиз нового смартфона состоится не раньше первых чисел марта этого года. Гаджет получил 6 дюймовый экран с разрешением Full HD+ с изогнутой формой, а также фронтальную фотокамеру на 13 мегапикселей. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6750T, 4 Гб оперативная и 64 Гб постоянная память. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8 Oreo. Предусмотрены два слота под SIM-карты, модуль LTE и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. О стоимости новинки Cubot X18 Plus пока не сообщается.