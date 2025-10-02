65-дюймовый телевизор Philips 7875 Series Ambilight TV оценили в $390

Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров серией 7875 Series Ambilight TV, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются DLED-матрицей с разрешением 3840:2160 точек, углами обзора 178°, поддержкой HDR10 и HLG (кроме младшей модели), фирменной технологией динамической светодиодной подсветки Ambilight, двумя стереодинамиками с поддержкой пространственного звучания Dolby Atmos, четырьмя интерфейсами HDMI (eARC/ARC), одним разъемом USB 2.0, портом Ethernet, оптическим аудиовыходом, 3,5-мм гнездом для наушников, входом для антенны и операционной системой Roku. Телевизоры оценены на дебютном американском рынке в 230, 260, 330 и 390 долларов соответственно.