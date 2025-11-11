Google выпустила Gemini на всех современных телевизорах

Сегодня компания Google начала распространять Gemini for TV для устройств Google TV Streamer, что позволит практически каждому пользователю попробовать новую функцию совершенно бесплатно. С момента запуска в сентябре эта технология была доступна лишь на ограниченном числе «умных» телевизоров, и если у пользователя не было одного из таких устройств, испытать её было невозможно. Теперь Gemini for TV станет значительно доступнее — достаточно иметь телевизор с HDMI-разъёмом, поддержкой HDCP 1.3 или более поздней версии, а также стабильным интернет-соединением. Gemini for TV приходит на смену Google Assistant, сохраняя все базовые функции голосового помощника, но делая взаимодействие более живым и разговорным.

Теперь можно, например, попросить Gemini for TV подобрать фильм для совместного просмотра с другом, основываясь на любимых жанрах, или кратко пересказать содержание последнего сезона сериала. Кроме того, помощник способен выполнять задачи «умного дома» — например, показать видеопоток с камеры наблюдения. Распространение обновления Gemini for TV на устройства Google TV Streamer будет происходить постепенно в течение ближайших недель. Если на вашем устройстве обновление пока не появилось, можно проверить его наличие вручную — откройте настройки Google TV Streamer, выберите свой профиль в разделе «Аккаунты и профили» и перейдите в пункт «Голосовой помощник». Если ваш девайс поддерживает новую версию, там появится опция «Gemini for TV».
