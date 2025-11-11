Google выпустила Gemini на всех современных телевизорах

Теперь можно, например, попросить Gemini for TV подобрать фильм для совместного просмотра с другом, основываясь на любимых жанрах, или кратко пересказать содержание последнего сезона сериала. Кроме того, помощник способен выполнять задачи «умного дома» — например, показать видеопоток с камеры наблюдения. Распространение обновления Gemini for TV на устройства Google TV Streamer будет происходить постепенно в течение ближайших недель. Если на вашем устройстве обновление пока не появилось, можно проверить его наличие вручную — откройте настройки Google TV Streamer, выберите свой профиль в разделе «Аккаунты и профили» и перейдите в пункт «Голосовой помощник». Если ваш девайс поддерживает новую версию, там появится опция «Gemini for TV».