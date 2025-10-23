Проектор Redmi Projector 4 оценили в 140 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных домашних проекторов моделью Redmi Projector 4, которая получила разрешение Full HD. Новинка также характеризуется проекционным соотношением 1,2:1, проецированием картинки диагональю от 55 до 120 дюймов, герметичным оптическим модулем, яркостью 360 люмен CVIA, что на 38% ярче, чем прошлое поколение, сертификатом SGS Low Blue Light о защите глаз, поддержкой MEMC для более плавной картинки, ToF-датчиком для автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений, поддержкой всенаправленной регулировки в диапазоне ±15° по горизонтали, вертикали и диагонали, платформой MediaTek MT9660, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 5-Вт динамиками, предустановленной прошивкой HyperOS Connect, портами HDMI и USB, 3,5-мм аудиогнездом, модулями Wi-Fi и Bluetooth 5.1, а также корпусом с габаритами 151,4:125:204,8 мм и массой 1,5 кг. Цена проектора на китайском рынке составляет 140 долларов.