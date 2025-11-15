85-дюймовый телевизор TCL T7 оценили в $1400

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T7, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Модели характеризуются панелями QLED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), частотой обновления 144 Гц (только у 55-дюймовой версии 120 Гц), предустановленной операционной системой Google TV, фирменной функцией улучшения картинки, процессором AiPQ Pro с динамической оптимизацией цветопередачи, уровней контрастности и детализации, отображением 1,07 миллиарда цветов, поддержкой Chromecast и Apple AirPlay 2, интеграцией с Google Assistant, Alexa и Apple HomeKit, 30-Вт акустикой в младших моделях, а также 40-Вт 2.1-канальной звуковой системой в 85-дюймовой версии, четырьмя интерфейсами HDMI (один eARC), двумя USB-разъемами (USB 3.0 и USB 2.0), портом Ethernet, цифровым оптическим аудиовыходом и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac). Телевизоры оценены в 600, 700, 900 и 1400 долларов соответственно.