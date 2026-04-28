6K-монитор Samsung Odyssey G8 (G80HS) оценили в 1500 евро

Компания Samsung начала принимать предзаказы в Европе на игровой монитор Odyssey G8 (G80HS), который был представлен в самом конце прошлого года. Новинка появится в продаже в июне по цене в 1500 евро.

Напомним, что монитор характеризуется 32-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 6144:3456 точек и кадровой частотой 165 Гц, режимом с разрешением 3K и частотой обновления 330 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой технологии HDR10+ Gaming, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, интегрированным USB-хабом для периферийных устройств, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона, поворота и переводом в портретный режим, а также настенным креплением VESA 100:100 мм.