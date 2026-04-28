6K-монитор Samsung Odyssey G8 (G80HS) оценили в 1500 евро

Компания Samsung начала принимать предзаказы в Европе на игровой монитор Odyssey G8 (G80HS), который был представлен в самом конце прошлого года. Новинка появится в продаже в июне по цене в 1500 евро.

Напомним, что монитор характеризуется 32-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 6144:3456 точек и кадровой частотой 165 Гц, режимом с разрешением 3K и частотой обновления 330 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой технологии HDR10+ Gaming, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, интегрированным USB-хабом для периферийных устройств, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона, поворота и переводом в портретный режим, а также настенным креплением VESA 100:100 мм.
Представлен портативный монитор Lenovo L16 Mobile Monitor…
Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью L16 Mobile Monitor. Новинка характери…
Рынок OLED-мониторов вырос та 92%…
По данным TrendForce, мировые поставки OLED-мониторов в 2025 году достигли 2,7 миллиона устройств, показа…
Philips представила 5К-монитор с 380 Гц…
Philips представила игровой монитор Philips Evnia 27M2G5800 с диагональю 27 дюймов, в основе которого леж…
180-Гц монитор AOC 25G51F оценен в 80 долларов …
Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора 25G51F, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS…
275-Гц монитор Skyworth G25Q Pro оценили в 190 долларов …
Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G25Q Pro, которая получила 24,5-дюйм…
Моноблок SEAVIV AidaONE R27 оценен в 3170 долларов …
Компания SEAVIV пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью AidaONE R27, вся начинка которой скрыта в по…
340-Гц монитор HKC G27M5 Pro оценили в $245 …
Компания HKC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27M5 Pro, которая основана на 27-дюймовой м…
Представлен 160-Гц 4K-монитор REDMI G27U 2026…
Компания Xiaomi объявила о выходе на китайский рынок игрового монитора REDMI G27U 2026, который оценен в …
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor