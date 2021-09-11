7,2-дюймовый смартфон Honor X20 Max готов к выходу

В базе данных китайского регулятора TENAA засветился смартфон Honor X20 Max, который проходит под каталожным наименованием KKG-AN70. Регулятор не приводит характеристики и фото устройства, подтверждая лишь поддержку сотовых сетей пятого поколения и наличием предустановленной операционной системы Android. Обычно появление в базе TENAA свидетельствует о скором выходе смартфона.

Предыдущие слухи прочили Honor X20 Max 7,2-дюймовый экран с разрешением Full HD+, восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 1100, батарею емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.
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