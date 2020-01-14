7-дюймовый ноутбук GPD WIN Max получил CPU Intel Core i7-1065G7

Сетевые источники поделились фотографиями ноутбука GPD WIN Max, который сочетает топовую производительность с габаритами, лишь немного превышающими Nintendo Switch. Новинка оснащается процессором Intel Core i7-1065G7 с частотой 1,3-3,9 ГГц, поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 через порт USB-C, дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей и активной системой охлаждения. Ноутбук уже успели протестировать в популярном китайском бенчмарке MasterLu – в тесте CPU GPD WIN Max набрал 82180 баллов, встроенный GPU – 33426 баллов, итоговый балл составил почти 235 000. Остальные характеристики, цена и дата начала продаж будут объявлены позже.