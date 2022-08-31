7-дюймовый ноутбук One Netbook A1 Pro оценен в $920

Компания One Netbook пополнила ассортимент очень компактных ноутбуков моделью A1 Pro, который, как утверждает производитель, предназначен для инженеров IT. Новинка характеризуется поддержкой приложений CAD/CAM/CAE, Creo Parametric и др, 7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, процессором Intel Core i5-1130G7, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем 512 ГБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, дактилоскопическим сенсором, возможностью разворота дисплея на 180 градусов, двумя интерфейсами USB 3.0, по одному micro-HDMI, USB-C 4.0, RJ45 и RS-232, размерами 173:136:19 мм и массой 550 граммов.