8 января представят Honor 8A

Компания Honor загрузила тизер на свой аккаунт в Weibo, в котором указана дата запуска нового Honor 8A.

Смартфон будет представлен в Китае 8 января. Предстоящий смартфон будет предлагать 6,08-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720 x 1560 пикселей и восьмиъядерный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц. Смартфон будет работать на платформе Android 9 Pie. Что касается веса и размеров, то на сайте упоминается, что Honor 8A будет иметь размеры 156,28 x 73,5 x 8 мм, и весить 150 грамм. Устройство выйдет в черном, синем, золотом и красном цветах.