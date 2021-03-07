8 марта в Индии стартуют продажи смартфона Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G

Oppo планирует выпустить два устройства в Индии, это Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G. Продажи начнутся уже завтра. Цены объявят в день официального запуска.

Oppo F19 Pro оснащен 6,43-дюймовым дисплеем, чипсетом MediaTek Helio P95, 8 ГБ ОЗУ + 128/256 ГБ памяти, квадрокамерой с основной камерой на 48 МП, фронтальной камерой 16 МП. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. С коробки смартфон работает с ColorOS 11.1 на базе Android 11.

Версия Oppo F19 Pro + 5G имеет схожие характеристики что и Oppo F19 Pro, за исключением некоторых отличий. Он будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 800U 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфон получит быструю зарядку VOOC Flash мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G
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