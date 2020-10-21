82-дюймовый Xiaomi Mi TV LUX Ultra 8K 5G в продаже

82-дюймовый Xiaomi Mi TV LUX Ultra 8K 5G официально доступен для покупки в Китае по цене 7489 долларов.

82-дюймовый Mi TV LUX Pro 8K 5G - самый продвинутый телевизор Xiaomi после того, как компания выпустила Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Так что, это первый телевизор компании с 82-дюймовой мини-светодиодной панелью 8K и возможностью подключения 5G. По заявлению компании, смарт-телевизор предлагает колоссальную яркость 2000 нит, контрастность 400 000: 1 и 10,7 миллиарда цветов.

Устройство поддерживает воспроизведение / ввод видео с разрешением до 8K при 60 Гц и поддерживает технологию улучшения изображения SR для масштабирования содержимого 1080p, 2K и 4K до 8K. Телевизор также поставляется с поддержкой всех популярных стандартов HDR , таких как Dolby Vision, HDR10, HDR10 +, HLG, 120Hz MEMC, Automatic Low Latency Mode (ALLM) и алгоритм шумоподавления.

Для обеспечения высококачественной потоковой передачи в телевизор встроен модем 5G. Он оснащен четырехъядерным чипсетом NOVATEK с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В отделе программного обеспечения используется операционная система MIUI для телевизора. Он оснащен двойной звуковой панелью мощностью 60 Вт, работающей на Doby Atmos, DTS-HD и Mi Stereo Sound.

Телевизор ориентирован на будущее как игровые приставки следующего поколения - Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X также поддерживают игры 8K.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV LUX Ultra 8K 5G
Обзоры:
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-мониторОбзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймовый 2К-монитор
Обзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-мониторОбзор Philips 328E1CA. Самый доступный 32-дюймовый 4К-монитор
Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50Лучший 50-дюймовый ТВ для Sony PlayStation 5. QLED Samsung QE50Q67TAU 50
Новости:
Asus анонсировала монитор ROG Strix XG32VC с изогнутой VA-панелью

Asus опубликовала подробную информацию о своем новом мониторе ROG Strix XG32VC на своем веб-сайте. Монито...
Oppo TV представлен в трех разных моделях

Oppo готовится к запуску своей новой линейки телевизоров. Однако незадолго до его запуска на JD.com были ...
AOC представила три новых монитора линейки E2

Один из ведущих брендов на рынке мониторов компания AOC представила три новых монитора линейки E2. В лине...
Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391Лучший планетарный миксер. Kitfort KT-1391
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеровОбзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Предзаказ на планшеты Samsung Galaxy Tab...
Предзаказ на планшеты Samsung Galaxy TabКомпания Samsung открыла предварительные заказы на новую серию Galaxy Tab, Galaxy Tab S7 и S7 +. Обе моде...
ZTE Axon 20 5G получит квадрокамеру и це...
ZTE Axon 20 5G получит квадрокамеру и цеСетевые источники поделились подробностями о первом смартфоне с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G, презе...
Лучшие беспроводные наушники для игр 202...
Лучшие беспроводные наушники для игр 202Редакция MegaObzor.com представляет рейтинг лучших беспроводных наушников для игр 2020 года. Сюда вошли т...
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
LG Signature OLED TV R готовится к релиз...
LG Signature OLED TV R готовится к релизВ последнее время на рынке компьютерной техники происходят весьма интересные изменения, особенно если пос...
Смартфон Redmi K30 Ultra показали на вид...
Смартфон Redmi K30 Ultra показали на видВ сети появились видео, на котором демонстрируется еще не представленный флагманский смартфон Redmi K30 U...
Портативная тепловизионная камера Raspbe...
Портативная тепловизионная камера RaspbeХотите измерить температуру всего вокруг!? Возможность проверки температуры на расстоянии определённо се...
Nubia Watch официально представлены...
Nubia Watch официально представленыНекоторое время назад весь мир обсуждал то, что производители смартфонов не смогут выпускать в продажу см...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочн...
Обзор Anker Soundcore Rave. Яркий и сочнИнтерес к портативным акустическим системами высокий. Наибольшее распространение получили компактные реше...
Bandai Namco представила ролевую игру Sc...
Bandai Namco представила ролевую игру ScScarlet Nexus - это новая игра от недавно созданной Bandai Namco Studios, чьи работы включают будущие вып...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом н...
Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом нFuntouch OS - это оболочка Android, которая поставляется с телефонами Vivo, и на данный момент последней ...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит Andr...
Бюджетный смартфон Nokia C3 получит AndrВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Nokia C3, котор...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузиОбзор Xiaomi Deerma Fruit Cup DEM-NU05. Лучший портативный блендер для смузи
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторамиОбзор LEX Hubble G 2M 600 Black. Встраиваемая вытяжка с двумя моторами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor