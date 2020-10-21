82-дюймовый Xiaomi Mi TV LUX Ultra 8K 5G в продаже

82-дюймовый Xiaomi Mi TV LUX Ultra 8K 5G официально доступен для покупки в Китае по цене 7489 долларов.

82-дюймовый Mi TV LUX Pro 8K 5G - самый продвинутый телевизор Xiaomi после того, как компания выпустила Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Так что, это первый телевизор компании с 82-дюймовой мини-светодиодной панелью 8K и возможностью подключения 5G. По заявлению компании, смарт-телевизор предлагает колоссальную яркость 2000 нит, контрастность 400 000: 1 и 10,7 миллиарда цветов.

Устройство поддерживает воспроизведение / ввод видео с разрешением до 8K при 60 Гц и поддерживает технологию улучшения изображения SR для масштабирования содержимого 1080p, 2K и 4K до 8K. Телевизор также поставляется с поддержкой всех популярных стандартов HDR , таких как Dolby Vision, HDR10, HDR10 +, HLG, 120Hz MEMC, Automatic Low Latency Mode (ALLM) и алгоритм шумоподавления.

Для обеспечения высококачественной потоковой передачи в телевизор встроен модем 5G. Он оснащен четырехъядерным чипсетом NOVATEK с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В отделе программного обеспечения используется операционная система MIUI для телевизора. Он оснащен двойной звуковой панелью мощностью 60 Вт, работающей на Doby Atmos, DTS-HD и Mi Stereo Sound.

Телевизор ориентирован на будущее как игровые приставки следующего поколения - Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X также поддерживают игры 8K.