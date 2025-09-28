85-дюймовый телевизор Redmi TV X 2026 оценили в $670

Компания Xiaomi объявила о выпуске на домашний китайский рынок телевизора Redmi TV X 2026, который получил 85-дюймовую панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED с 640 участками локального затемнения, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц в разгоне, пиковой яркостью 1200 нит, четырёхъядерной платформой A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS 3, 30-Вт акустической системой, системой защиты зрения Qingshan, интеллектуальным голосовым помощником, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, поддержкой Dolby Vision Gaming и сертификацией FreeSync Premium для плавного и стабильного изображения. Цена телевизора составляет эквивалент 670 долларов.

