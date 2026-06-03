Клавиатура AORUS K10 INFINITY и мышь AORUS M10 INFINITY на COMPUTEX 2026

На выставке COMPUTEX 2026 компания GIGABYTE продемонстрировала свой новый ассортимент игровых устройств, включающий клавиатуру AORUS K10 INFINITY и мышь AORUS M10 INFINITY. Обе новинки разработаны с упором на три ключевых аспекта: оперативность реакции, безупречную точность управления и максимальное погружение в игровой мир. Для обеспечения бесшовной интеграции и удобства использования GIGABYTE также представила GiMATE Web Edition – браузерную платформу, не требующую установки драйверов, которая позволяет легко настраивать, управлять и отслеживать производительность всей периферии AORUS, включая подсветку. Центральным элементом презентации стала клавиатура AORUS K10 INFINITY, призванная предложить геймерам более тонкое и адаптируемое управление. Её особенностью являются тактильные магнитные переключатели с возможностью регулировки точки срабатывания с шагом 0,1 мм, многоступенчатые настройки активации, поддержка пользовательских макросов, высокая частота опроса 8000 Гц и внушительный ресурс до 100 миллионов нажатий. Эргономичность повышается за счет регулируемого угла наклона (6, 8 и 13 градусов), что позволяет подобрать оптимальное положение для любого стиля игры. Эти характеристики соответствуют современным требованиям к премиальным игровым аксессуарам, где персонализация управления и скорость отклика имеют первостепенное значение.

AORUS K10 INFINITY выделяется расширенной функциональностью благодаря интегрированному 3,1-дюймовому OLED-дисплею с разрешением 311 PPI. Экран обеспечивает быстрый доступ к различным профилям, настройкам активации переключателей, подсветке, звуку и параметрам системы. Особо стоит отметить функцию Combat Power, которая в режиме реального времени отображает количество действий в минуту (APM), процент использования клавиш, точность нажатий и число ошибок, превращая клавиатуру в незаменимый инструмент для анализа и улучшения игровых показателей. В паре с клавиатурой была представлена игровая мышь AORUS M10 INFINITY. Благодаря оптическим переключателям и частоте опроса до 8000 Гц, а также новейшему сенсору, мышь обеспечивает минимальные задержки. Ее отличает гибридная конструкция: корпус с эксимерным покрытием дарит приятные тактильные ощущения, а основа из алюминиево-магниевого сплава гарантирует долговечность и плавность скольжения. GiMATE Web Edition является универсальным браузерным центром управления для K10 и M10. Платформа предоставляет полный контроль над параметрами, мониторинг производительности и настройку эффектов подсветки, обеспечивая высокий уровень удобства использования вне зависимости от устройства. Обе модели, AORUS K10 INFINITY и M10 INFINITY, также будут доступны в стильном белом исполнении ICE, предоставляя геймерам больше возможностей для кастомизации своих игровых сетапов.