97-дюймовый телевизор LG OLED evo G5 оценен в ;25000

Компания LG выпустила в продажу премиальные телевизоры серии LG OLED evo G5, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 77, 83 и 97 дюймов. Новинки характеризуются OLED-матрицами с разрешением 4K, новой платформой Alpha 11 AI Processor Gen2, кадровой частотой 165 Гц, увеличенной 45% яркостью в сравнении с предыдущим поколением, технологией Brightness Booster Ultimate для лучшей видимости даже в самых ярко освещённых помещениях, поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, переменной кадровой частоты (VRR), режима Filmmaker Mode акустической системой с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos и 5 AI Sound Pro, а также предустановленной программной оболочкой LG webOS 25. Телевизоры оценены в 2600, 3400, 4500, 6500 и 25000 долларов соответственно.

LG Display показала OLED-дисплей нового поколения…
Сегодня компания LG Display официально раскрыла все подробности о своей новой технологии OLED-дисплея с ч…
Представлен Mini LED-телевизор Philips MLED910 …
Компания TP Vision объявила о выпуске телевизоров Philips MLED910 и Philips MLED950, которые основаны на …
Телевизор Infinix Y1V QLED TV оценен в 160 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Y1V QLED, которая обойдется на дебютном индийс…
Телевизор TCL QM7K QD-Mini LED TV оценили в 20 тысяч долларо…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой QM7K QD-Mini LED TV, в которую вошли модели с диа…
Представлены телевизор LG OLED evo TV 2025…
Компания LG представила серию телевизоров OLED evo TV 2025, которая состоит из моделей OLED G5 и OLED M5.…
Яндекс выпустил ТВ Станцию QLED с ИИ и голосовым управлением…
Компания Яндекс анонсировала выпуск второго поколения умного телевизора — ТВ Станции QLED. Новинка оснаще…
Представлены 144-Гц телевизоры Philips 7600 Series …
Компания Philips пополнила ассортимент телевизоров линейкой Philips 7600 Series, в которую вошли модели с…
Представлен 136-дюймовый телевизор Hisense 136MX MicroLED…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров огромной 136-дюймовой моделью 136MX MicroLED, которая …
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor