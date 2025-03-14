97-дюймовый телевизор LG OLED evo G5 оценен в ;25000

Компания LG выпустила в продажу премиальные телевизоры серии LG OLED evo G5, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 77, 83 и 97 дюймов. Новинки характеризуются OLED-матрицами с разрешением 4K, новой платформой Alpha 11 AI Processor Gen2, кадровой частотой 165 Гц, увеличенной 45% яркостью в сравнении с предыдущим поколением, технологией Brightness Booster Ultimate для лучшей видимости даже в самых ярко освещённых помещениях, поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, переменной кадровой частоты (VRR), режима Filmmaker Mode акустической системой с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos и 5 AI Sound Pro, а также предустановленной программной оболочкой LG webOS 25. Телевизоры оценены в 2600, 3400, 4500, 6500 и 25000 долларов соответственно.