98-дюймовый телевизор TCL QM7 оценили в $5000

Компания TCL пополнила ассортимент топовых телевизоров линейкой TCL QM7, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, пиковой яркостью 2400 нит, до 1500 участков затемнения в зависимости от модели, кадровой частотой 120 Гц, 97-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, фирменной платформой TCL AiPQ Pro, звуковой системой Onkyo формата 2.1, функцией Game Accelerator 240 с частотой VRR 240 Гц, автоматическим режимом низкой задержки, Game Bar и поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium Pro. Телевизоры уже доступны для покупки на американском рынке по цене в 800, 1100, 1500, 2000 и 5000 долларов соответственно.

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