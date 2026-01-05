Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор

За обработку изображения отвечают Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro, которые с помощью искусственного интеллекта усиливают слабовыраженные тона и повышают контраст. В результате картинка выглядит яркой и детализированной как в светлых, так и в тёмных сценах, сохраняя высокий уровень реализма и точности изображения. Экран выводит качество картинки на новый уровень благодаря технологии Micro RGB Precision Color 100, обеспечивающей 100-процентный охват широкого цветового пространства BT.2020. Также в 130-дюймовой модели используется фирменная технология Glare Free, которая снижает отражения и помогает сохранить чёткость цветов и контраста при разных условиях освещения. Стоимость новинки пока что под вопросом, но это явно дорогая штука.