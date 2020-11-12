ADATA XPG анонсировала ATX корпус STARKER формата Mid-Tower. Корпус оснащен инновационным воздушным фильтром, поддержкой вертикальной установки видеокарты и ARGB-подсветкой. Модель представлена в черном и белом цвете.

Боковая панель выполнена из закаленного стекла. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX. Для воздушного охлаждения процессора ограничения по кулеру 165 мм, в корпусе поместиться видеокарта длиной 350 мм.

На передней панели находятся встроенные две ARGB ленты. XPG STARKER поддерживает установку до 6 вентиляторов, а также радиаторы СВО. Передняя панель может вместить радиатор длиной 360 мм, а верхняя панель радиатор длиной до 280 мм.

Для накопителей предусмотрены корзины для 2,5 и 3,5 дюймовых устройств. Передняя панель включает в себя два порта USB 3.0, аудиоразъем, кнопку питания и контроллер управления подсветкой.

Доступность и стоимость корпуса ADATA XPG STARKER не раскрыты.