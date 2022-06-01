ADATA XPG представил корпус Mid-Tower VALOR AIR

XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, объявила о выпуске корпуса для ПК VALOR AIR формата Mid-Tower. Как следует из названия, VALOR AIR — это корпус для ПК с оптимизированным воздушным потоком. Он оснащен боковой панелью из закаленного стекла, демонстрирующей тонкость внутренних компонентов.

Несмотря на компактный размер, VALOR AIR обеспечивает достаточно внутреннего пространства для поддержки и размещения оборудования и компонентов. Корпус Mid-Tower подходит для всех типов геймеров и энтузиастов ПК. Благодаря оптимизированной динамике воздушного потока, достаточному пространству и дизайнерскому чутью он предлагает идеальный баланс между формой и функциональностью.

Корпус XPG VALOR AIR Mid-Tower отличается элегантным, чистым внешним видом и обтекаемой конструкцией, которая эффективно отводит холодный воздух снаружи, чтобы втянуть его с помощью трех предустановленных 120-мм вентиляторов спереди и 120-мм вентилятора сзади для отвод нагретого воздуха. Несмотря на компактные размеры, в него по-прежнему можно устанавливать видеокарты длиной до 335 мм.

Он может поддерживать блоки питания длиной от 160 мм до 180 мм, в том числе XPG CORE REACTOR с сертификацией 80 PLUS GOLD и XPG CYBERCORE с сертификацией 80 PLUS PLATINUM. XPG VALOR AIR — это простое и элегантное шасси формата Mid-Tower, обеспечивающее превосходный воздушный поток, пространство и производительность по доступной цене.

XPG VALOR AIR отличается использованием запатентованной XPG съемной магнитной передней панели и оснащен боковой панелью из закаленного стекла. Более того, боковую панель легко снять, просто ослабив винты. Массив портов ввода-вывода в верхней части включает два порта USB 3.2 Gen 1 и комбинированный разъем для наушников и микрофона. Пылевые фильтры также имеют съемный и магнитный механизм, что делает очистку удобной и интуитивно понятной.

XPG VALOR AIR оснащен двумя съемными 2,5-дюймовыми креплениями для жестких дисков/твердотельных накопителей в задней части лотка для материнской платы. Пользователи могут легко устанавливать и снимать их.
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