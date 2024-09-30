Высшая лига корпусов. Обзор и тест Thermaltake CTE E660 MX

Корпус Thermaltake CTE E660 MX, изучаемый сегодня, выполнен в типоразмере Mid Tower и в нем применено сразу несколько интересных инженерных решений. Среди них сразу три варианта установки видеокарты, развернутый поддон для материнской платы, панорамный вид, два варианта лицевой панели. И как ряд рассмотренных ранее корпусов и аксессуаров этого производителя, представлен в нескольких цветовых расцветках, включая и специальную к 25-летнему юбилею.

Thermaltake CTE E660 MX

Комплектация

Thermaltake CTE E660 MX

Габаритная коробка из плотного картона со схематичным изображением. Комплект включает различные типы дополнительных металлических панелей для смены ориентации, 400 мм райзер PCIe 4.0, нейлоновые стяжки в цвет корпуса, пластиковые стяжки, винты, распределенные по пакетам, системный динамик, фиксаторы для кабеля, второй вариант исполнения лицевой панели, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake CTE E660 MX

Внешний вид

С завода на лицевую панель установлена стеклянная стенка и с ней корпус обеспечивает панорамный обзор. При этом с основной левой стенкой тут соединение без металлического уголка стык в стык.

Thermaltake CTE E660 MX

Вместо стекла можно установить перфорированную металлическую сетку с противопылевым фильтром. Она обеспечит дополнительный поток воздуха для повышения эффективности работы системы охлаждения.

Thermaltake CTE E660 MX

За ними находится шасси для установки радиатора жидкостной системы охлаждения или вентиляторов. Для удобства работы это шасси можно снять, крепится оно также при помощи винтов. Это же можно использовать для того, чтобы убрать его при выборе в пользу стеклянной.

Thermaltake CTE E660 MX

Критичной необходимости в установке вентилируемой панели нет. Корпус спроектирован воздушным. Остальные стенки вентилируемые. Так на стальной правой есть сразу две вентиляционные решетки во всю высоту. Обе с магнитным креплением.

Thermaltake CTE E660 MX

Верхняя стенка у Thermaltake CTE E660 MX тоже идет вентиляционной решеткой и защитой от пыли. Крепится она на клипсах, снимать и ставить удобно. А здесь это важно с учетом ориентации материнской платы и подключения кабелей к ней.

Thermaltake CTE E660 MX

Тут семь съемных заглушек под платы расширения, окошко для панели портов ввода/вывода платы, шасси для двух 120 мм вентиляторов. Места внутри достаточно для того, чтобы удобно подключать кабели, но для видеокарты будет оптимально изначально выбрать изогнутые под 90 градусов.

Thermaltake CTE E660 MX

На верхней же стенке расположена панель вывода самого корпуса. Тут два полноразмерных USB, один USB-C, пара отдельных аудиоразъемов, кнопки включения и перезагрузки.

Thermaltake CTE E660 MX

Задняя панель с непривычной для корпусов компоновкой. Тут вытянутая на всю высоту вентиляционная решетка с противопылевым фильтром. Снизу монтажное отверстие для блока питания, развернутого на 90 градусов, а также два дополнительных под вывод пучка интерфейсных кабелей.

Thermaltake CTE E660 MX

На основании две ножки на всю ширину с противоскользящими накладками. И здесь также продумали вопрос защиты от пыли в виде выдвижной рамки с мелкой ячейкой.

Thermaltake CTE E660 MX

Внутренняя часть Корпус поддерживает установку материнских плат до E-ATX типоразмера, а также версий исполнения со скрытым подводом питания. И как отмечали, здесь плата развернута на 90 градусов с направлением панели разъемов вверх.

Thermaltake CTE E660 MX

Основная камера свободна и задействовать можно всю под ключевые компоненты. Неудивительно, что в Thermaltake CTE E660 MX можно поставить видеокарту длиной до 443 мм. При этом есть возможность выбрать между несколькими вариантами ее установки и для каждой из них производитель добавил в комплект необходимые аксессуары и крепеж.

Thermaltake CTE E660 MX

Это типовое подключение напрямую в слот материнской платы. Но используя опорную пластину и что самое важное, гибкий райзер длиной 400 мм и рассчитанный на современные видеокарты с PCIe 4.0. Так она отлично смотрится в корпусе, с ней удобнее работать.

Thermaltake CTE E660 MX

Высота башенного охлаждения 220 мм. Но это явно не для такого корпуса, тут все говорит и готово для жидкостного охлаждения, даже с габаритными радиаторами, рассчитанными на большой теплопакет.

Thermaltake CTE E660 MX

На переднюю 420 мм или 280 мм, на верх 240 мм, на боковую стенку справа до 420 мм, на заднюю до 420 мм и сверху до 420 мм. Соответственно этим типоразмерам можно ставить и вентиляторы. Как можно понять, проблем с организацией отвода тепла даже для самых горячих компонентов не будет.

Thermaltake CTE E660 MX

Тут продумана и часть, которая скрыта за поддоном платы. Диски ставятся на съемную пластину и еще два 3.5 диска в контейнер, находящийся в углу и с возможностью снятия целиком.

Thermaltake CTE E660 MX

Очень много места для укладки кабелей, распределения их по пучкам. Аккуратный монтаж здесь не составит проблем. Есть и фиксаторы, и нейлоновые стяжки.

Thermaltake CTE E660 MX

Тесты

Наш тестовый стенд скромен по меркам Thermaltake CTE E660 MX. Ожидать каких-либо проблем с перегревом не стоит. Соответствующие результаты и были получены в ходе нагрузочных тестов.

Thermaltake CTE E660 MX

Корпус не укомплектован вентиляторами с завода, сам пользователь будет принимать решение и проводить выбор. Подход такой одобряем, в любом случае каждый комплектный бы увеличивал стоимость, здесь же можно подобрать под свои задачи и бюджет. Приведем несколько примеров сборки с сайта производителя, в которых можно оценить возможности монтажа и наполнения.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake CTE E660 MX – высшая лига и это корпус для топовых сборок на основе высокопроизводительных компонентов. Эффективный отвод тепла для видеокарты, материнской платы и процессора, за счет свободного доступа воздуха в рабочую камеру, поддержки систем жидкостного охлаждения с габаритными радиаторами. Несколько вариантов монтажа видеокарты и все необходимое в комплекте, включая райзер с PCIe 4.0. Просторный интерьер, две лицевые панели в комплекте, защита от пыли и просто обслуживание, скоростные порты на лицевой панели.
Thermaltake CTE E660 MX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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