Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula TIBERLINE T2 обзор и тесты

Правая часть с текстурой под дерево, отлично сочетается с решеткой черного цвета. Модный сейчас лофт. Панель включает кнопку включения, спаренный аудиоразъем, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, кнопку перезагрузки. В нижней части аккуратно нанесенный логотип бренда.
Для обслуживания стенку можно потянуть и снять. За ней находится шасси с предустановленными вентиляторами.
Корпус отлично смотрится на рабочем столе, аккуратно и сдержано. При этом компактен и не отнимает места.
Боковые стенки загнуты по краям, визуально улучшая внешний вид корпуса. Левая из стали, большая часть ее площади вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, переходящая в верхнюю грань.
В таком же стиле стенка на верхней грани, переходящая в правую стенку. Она является силовым элементом корпуса и не снимается.
Задняя панель у Formula TIBERLINE T2 под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с перфорацией и общей прижимной планкой. Предустановлен 120 мм вентилятор, пазы под его крепления позволяют корректировать положение вверх и вниз в пределах одного сантиметра.
На основании четыре ножки, под блоком питания вентиляционная решетка без противопылевого фильтра.
Процессорный кулер высотой до 165 мм. Поддерживаются жидкостные системы с радиатором 240 мм. Радиатор крепится на боковую рамку. Вместо нее можно поставить два дополнительных вентилятора.
В комплекте с корпуса идут четыре вентилятора FRGB с фиксированной частотой вращения. На лицевой панели они расположены за металлической сеткой, она предотвратит попадание проводов на лопасти. Питание на сами вентиляторы подается через разъем MOLEX со сквозным соединением.
Корпус позволит собрать игровую систему или рабочую станцию среднего уровня. проблем при сборке возникнуть не должно. Из минусов отметим отсутствие ушек под стягивание кабелей на боковой стенке.