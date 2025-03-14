Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula TIBERLINE T2 обзор и тесты

Продолжая изучение модельной линейки Formula V Line в центре внимания сегодня будет корпус TIBERLINE T2, сочетающий в себе стильное исполнение вентиляционной решетки на лицевой панели, совместимость с габаритными компонентами, а также вставки с деревянной текстурой. Оснащается новинка четырьмя вентиляторами с подсветкой типоразмера 120 мм. Представлен корпус в белом и черном варианте окраске шасси.

Комплектация

Коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает руководство пользователя, пакетик с винтами различного типа.

Внешний вид

У корпуса стильное исполнение лицевой панели. Вентиляционная решетка с закругленными вырезами, расположенными под углом в 45 градусов. Под ней мелкая сетка, задерживающая пыль. Через лицевую панель будет видна подсветка от работающих вентиляторов.

Правая часть с текстурой под дерево, отлично сочетается с решеткой черного цвета. Модный сейчас лофт. Панель включает кнопку включения, спаренный аудиоразъем, USB 2.0, USB 3.0, USB-C, кнопку перезагрузки. В нижней части аккуратно нанесенный логотип бренда.

Для обслуживания стенку можно потянуть и снять. За ней находится шасси с предустановленными вентиляторами.

Корпус отлично смотрится на рабочем столе, аккуратно и сдержано. При этом компактен и не отнимает места.

Боковые стенки загнуты по краям, визуально улучшая внешний вид корпуса. Левая из стали, большая часть ее площади вентиляционная решетка с мелкой ячейкой, переходящая в верхнюю грань.

В таком же стиле стенка на верхней грани, переходящая в правую стенку. Она является силовым элементом корпуса и не снимается.

Задняя панель у Formula TIBERLINE T2 под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с перфорацией и общей прижимной планкой. Предустановлен 120 мм вентилятор, пазы под его крепления позволяют корректировать положение вверх и вниз в пределах одного сантиметра.

На основании четыре ножки, под блоком питания вентиляционная решетка без противопылевого фильтра.

Внутренняя часть

Для уменьшения общих габаритов корпуса у него общая камера для всех компонентов. Блок питания в основании. Ближе к фронтальной стороне стойка под два накопителя 2.5 дюйма, которую можно будет демонтировать. Рассчитан на установку материнских плат до ATX-типоразмера. Видеокарты длиной до 340 мм.

Процессорный кулер высотой до 165 мм. Поддерживаются жидкостные системы с радиатором 240 мм. Радиатор крепится на боковую рамку. Вместо нее можно поставить два дополнительных вентилятора.

В комплекте с корпуса идут четыре вентилятора FRGB с фиксированной частотой вращения. На лицевой панели они расположены за металлической сеткой, она предотвратит попадание проводов на лопасти. Питание на сами вентиляторы подается через разъем MOLEX со сквозным соединением.

Корпус позволит собрать игровую систему или рабочую станцию среднего уровня. проблем при сборке возникнуть не должно. Из минусов отметим отсутствие ушек под стягивание кабелей на боковой стенке.

Тесты

Проведен замер уровня шума на расстоянии 20 сантиметров. Вентиляторы без регулировки скорости вращения.

Итоги

Formula TIBERLINE T2 – стильный корпус для рабочей или игровой системы с внешней отделкой под дерево, компактными габаритами, скоростными портами на лицевой панели и четырьмя вентиляторами с подсветкой в комплекте. Из особенностей внутренней камеры отметим возможные проблемы с аккуратной укладкой кабелей.