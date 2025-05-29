Представлен мини-ПК ASUS NUC 15 Performance

Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 15 Performance, которая отличается от ранее выпущенного ROG NUC 2025 отсутствием RGB-подсветки и более простой видеокартой.

Новинку оснастили корпусом с габаритами 282,4:187,7:56,5 мм, 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 Series 2 или 20-ядерным Ultra 7 Series 2, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop или RTX 5060 Laptop, до 96 ГБ ОЗУ DDR5-5600 SO-DIMM, двумя слотами PCIe для накопителей Gen4 M.2 2280 и Gen5 M.2 2280, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, шестью портами USB-A 3.2 Gen 2, двумя интерфейсами USB-C (один Thunderbolt 4/USB4), 3,5-мм аудиоразъемом, сетевым портом Ethernet на 2,5 Гб/с, двумя портами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 2.1 (4K/240 Гц). Цены на конфигурации пока не раскрываются.
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