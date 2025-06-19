Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN54 на Ryzen AI 300 Series

Компания ASUS пополнила ассортимент мини-ПК моделью ExpertCenter PN54, которая основана на шестиядерных чипах AMD Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 340 с нейронным процессором XDNA2, производительность которого достигает 50 TOPS. Новинка также оснащается встроенным графическим адаптером AMD Radeon 800M, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 SO-DIMM в двух планках по 32 ГБ, разъемом под накопитель M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 вместимостью 256 ГБ до 2 ТБ, корпусом объёмом 0,6 литра, размерами 130:130:34 мм и массой 0,55 кг, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 или Wi-Fi 7 (Gig+) 2x2, двумя портами 2.5G Ethernet (RJ45), двумя 2-Вт динамиками SonicMaster, дактилоскопическим сенсором, кнопкой Copilot и полноценным набором современных разъемов. Компьютеры оценены от 590 до 1100 долларов за зависимости от конфигурации.

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