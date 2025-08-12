Мощный мини-ПК Beelink GTR9 Pro оценили в 1800 долларов

Компания Beelink пополнила ассортимент мини-ПК производительной моделью GTR9 Pro, которая основана на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 80 МБ кэш-памяти L2+L3 и мощностью до 140 Вт.

Новинка также характеризуется 128 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, системой охлаждения MSC 2.0 с двумя вентиляторами, испарительной камерой и уровнем шума 32 дБ, встроенной графикой AMD Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками и возможностью выделения до 96 ГБ памяти из «оперативки», двумя слотами M.2 2280 PCIe 4.0х4, двумя портами 10GbE RJ45 (Intel E610), двумя разъемами USB4 (40 Гбит/с), интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, двумя портами USB-A 10 Гбит/с и одним USB-C 10 Гбит/с, картридером SD 4.0, 3,5-мм аудиогнездом, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ПК составляет 1800 долларов.

