FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторами

Корпус Formula MANA Dynamic выполнен в формате Mid Tower и сопровождается сразу четырьмя вентиляторами с подсветкой. Относится к доступному сегменту и при этом подходит для игровой сборки или рабочей станции, позволяя владельцу гибко подходить к вопросу подбора компонентов.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Комплектация

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает буклет с данными по характеристикам, пластиковые стяжки, винты для крепления радиатора системы жидкостного охлаждения, различные типы винтов.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Внешний вид

Корпус компактен и конструктивно оптимизирован под размещение на столе рядом с монитором. Панель разъемов на левой стороне снизу. Это USB-C, два скоростных USB-A, спаренный аудиоразъем, кнопка перезагрузки и включения.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Также в районе расположения блока питания компактная вентиляционная решетка, обеспечивающая движение воздуха в скрытой камере. Остальная площадь – стенка из закаленного стекла, фиксируемая при помощи накатанных винтов.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Она обеспечивает обзор собранной внутри системы и за счет заводского комплекта из четырех вентиляторов будет подсвечиваться. Один вентилятор на задней стенке и три вентилятора на передней.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Сама передняя стенка с рисунком в виде треугольных панелей, создающих вместе сложный геометрический рисунок. Через нее воздух свободно поступает на размещенные на шасси вентиляторы.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Можно снять потянув на себя с небольшим усилием. На внутренней стороне мелкая противопылевая сетка. Отсутствие интерфейсных кабелей, которые к ней идут, позволят промыть под струей воды или продуть под напором воздуха.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

На обратной стороне схема конструкции под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, одна уже снята с завода, а остальные штампованные, обратная установка не предполагается. Есть общая прижимная планка.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Правая стенка из цельного листа стали со штампованной ручкой для извлечения. Толщина 0.3 мм.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Верхняя площадь вентиляционная решетка с направляющими для монтажа радиатора системы жидкостного охлаждения или вентиляторов. Сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

На основании Formula MANA Dynamic четыре пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под блоком питания противопылевой фильтр, но в отличие от верхней, тут выбран не удобное для обслуживания крепление в пазы. Два накатанных винта удерживают стойку для накопителей.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Внутренняя часть

Корпус разделен на две камеры. В основной ставится материнская плата ATX, видеокарта длиной до 305 мм. По периметру места монтажа распределены восемь окошек для интерфейсных и питающих кабелей. Есть отдельное окошко для вывода кабеля питания видеокарты.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Для охлаждения процессора можно выбрать башенный кулер высотой до 180 мм. Жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм на верхнюю стенку. Корпус комплектуется с завода четырьмя вентиляторами типоразмера 120 мм.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Во внутренней камере устанавливается блок питания и два накопителя 2.5 или 3.5 дюйма. Есть ушки, используемые для фиксации кабелей при помощи стяжек. Стойку под диски можно будет снять, освободив место для аксессуаров и кабелей.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Тесты и сборка

В корпусе FORMULA MANA DYNAMIC собиралась система с видеокартой Radeon RX 7800XT. Проблем в ходе проведения сборки замечено не было. В нем можно провести аккуратный монтаж и собранная система будет выглядеть привлекательно.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Нагрев процессора Intel Core i5 13400 в корпусе с закрытыми стенками.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Вентиляторы Cosmic FR можно подключать через 3-пиновый PWM или MOLEX. Подключать последовательно общей группой к блоку питания или отдельно к материнской плате.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Замер проводился при подаче питания через MOLEX, это фиксированная и максимальная скорость вращения.

FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка

Итоги

FORMULA MANA DYNAMIC – компактный корпус для игровой сборки и рабочей станции с четырьмя вентилятора 120 мм. Удобное расположение портов под размещение монитора на столе рядом с монитором, защита от пыли, подсветка, поддержка высоких башенных кулеров, невысокая стоимость. Из минусов отметим сложности и с очисткой фильтра под блоком питания.
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